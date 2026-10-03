{"_id":"6ac10cfdcd0d198a6d0c5dae","slug":"video-district-president-sanjay-mishra-speaks-out-after-misdeed-allegations-calls-conspiracy-2026-10-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"दुष्कर्म के आरोप के बाद सामने आए जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा, बोले- साजिश है; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भाजपा जिलाध्यक्ष संजय मिश्र ने महिला कार्यकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं और उन्हें बदनाम करने के लिए गहरी साजिश रची गई है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में शामिल लोगों की पहचान जल्द सामने आएगी और दोषियों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने इस तरह के आरोप की निंदा करते हुए कहा कि बेवजह आरोप लगाकर किसी के चरित्र का हनन करना बहुत गलत है। संजय मिश्र ने कहा कि जनता उनके चरित्र से अच्छी तरह वाकिफ है। उनके अनुसार पूरे मामले की सच्चाई जल्द सामने आएगी और साजिश में शामिल लोगों का पर्दाफाश होगा। महिला पार्टी की कार्यकर्ता है।

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