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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   District President Sanjay Mishra speaks out after misdeed allegations calls conspiracy

दुष्कर्म के आरोप के बाद सामने आए जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा, बोले- साजिश है; VIDEO

Sat, 03 Oct 2026 07:41 PM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Sat, 03 Oct 2026 07:41 PM IST
District President Sanjay Mishra speaks out after misdeed allegations calls conspiracy
भाजपा जिलाध्यक्ष संजय मिश्र ने महिला कार्यकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं और उन्हें बदनाम करने के लिए गहरी साजिश रची गई है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में शामिल लोगों की पहचान जल्द सामने आएगी और दोषियों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने इस तरह के आरोप की निंदा करते हुए कहा कि बेवजह आरोप लगाकर किसी के चरित्र का हनन करना बहुत गलत है। संजय मिश्र ने कहा कि जनता उनके चरित्र से अच्छी तरह वाकिफ है। उनके अनुसार पूरे मामले की सच्चाई जल्द सामने आएगी और साजिश में शामिल लोगों का पर्दाफाश होगा। महिला पार्टी की कार्यकर्ता है।
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