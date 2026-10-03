बलिया में बदमाशों का दुस्साहस: आलू व्यवसायी को मारी गोली, बाइक सवार दो आरोपियों ने दिया वारदात को अंजाम
बलिया जिले में मांझी पुल के पास बाइक सवार दो बमाशों ने आलू व्यवसायी को गोली मार दी। जांघ में गोली लगने के बाद व्यवसायी घायल हो गया। पुलिस ने परिजन की तहरीर पर नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की हैं।
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बलिया जिले के बैरिया थाना क्षेत्र के मांझी पुल के पास शुक्रवार रात बाइक सवार दो युवकों ने ट्रैक्टर से लौट रहे आलू व्यवसायी को गोली मार दी। गोली बाईं जांघ में लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को सीएचसी बैरिया में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल बलिया रेफर किया गया। पुलिस ने परिजन की तहरीर पर नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की हैं।
क्या है पूरा मामला
लीला छपरा वार्ड नंबर चार निवासी बबलू कुमार गुप्ता अपने चालक रितेश यादव के साथ ट्रैक्टर से एकमा में आलू बेचकर शुक्रवार रात वापस लौट रहे थे। रात करीब 10 बजे मांझी पुल के पास बाइक सवार दो युवक पहुंचे।
आरोप है कि बाइक पर पीछे बैठे युवक ने बबलू पर फायरिंग कर दी। गोली बाईं जांघ में लगने से वह घायल होकर गिर पड़े। घटना के बाद चालक और परिजनों ने उन्हें सीएचसी बैरिया पहुंचाया, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
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क्षेत्राधिकारी बैरिया आलोक कुमार गुप्ता ने बताया कि घायल का इलाज चल रहा है। चालक रितेश यादव ने आरोपियों की पहचान अरुण यादव और संदीप यादव निवासी चांद दियर के रूप में की है। परिजन से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया गया है। नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें गठित कर सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।