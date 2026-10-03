बलिया में बदमाशों का दुस्साहस: आलू व्यवसायी को मारी गोली, बाइक सवार दो आरोपियों ने दिया वारदात को अंजाम

बलिया जिले के बैरिया थाना क्षेत्र के मांझी पुल के पास शुक्रवार रात बाइक सवार दो युवकों ने ट्रैक्टर से लौट रहे आलू व्यवसायी को गोली मार दी। गोली बाईं जांघ में लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को सीएचसी बैरिया में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल बलिया रेफर किया गया। पुलिस ने परिजन की तहरीर पर नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की हैं।

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