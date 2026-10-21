बहराइच: कीचड़ में फंसी प्रतिमा की ट्रॉली, चार घंटे थमा विसर्जन जुलूस, प्रदर्शन

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बहराइच: जिले में बुधवार को दोपहर से दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला जारी रहा। पयागपुर के नूरपुर गांव में खराब रास्ते के कारण दुर्गा प्रतिमा की ट्रैक्टर-ट्रॉली कीचड़ में फंस गई। इससे विसर्जन जुलूस रुक गया और हंगामे की स्थिति बन गई। करीब चार घंटे तक जुलूस आगे नहीं बढ़ सका। मौके पर पहुंचे विधायक सुभाष त्रिपाठी के हस्तक्षेप के बाद रास्ते पर राबिश और बजरी डलवाई गई। इसके बाद ट्रॉली को निकाला जा सका और विसर्जन जुलूस आगे बढ़ा। उधर, महसी तहसील के संवेदनशील महराजगंज क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा और ड्रोन कैमरों से निगरानी के बीच 171 प्रतिमाओं का विसर्जन कराया गया। जिला मुख्यालय पर दोपहर से शुरू हुआ विसर्जन जुलूस देर शाम तक चलता रहा। नूरपुर गांव में प्रतिमा लेकर जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉली खराब रास्ते पर कीचड़ में फंस गई। काफी प्रयास के बाद भी ट्रॉली नहीं निकल सकी तो जुलूस में शामिल लोग नाराज हो गए। इससे मौके पर हंगामे की स्थिति बन गई और विसर्जन कार्यक्रम प्रभावित हुआ। सूचना पर पहुंचे विधायक सुभाष त्रिपाठी ने हस्तक्षेप किया। इसके बाद रास्ते पर राबिश और बजरी डलवाकर ट्रॉली को बाहर निकाला गया। करीब चार घंटे बाद जुलूस आगे बढ़ सका। दूसरी ओर, महसी तहसील के महराजगंज क्षेत्र में विसर्जन को लेकर प्रशासन सतर्क रहा। संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया और ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई। इस दौरान 171 दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन कराया गया। जिला मुख्यालय पर दोपहर में शुरू हुए जुलूस में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। देर शाम तक प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम जारी रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जुलूस निकालकर प्रतिमाओं का परंपरागत तरीके से विसर्जन किया गया। प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा।

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