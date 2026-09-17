{"_id":"6aabb8c9e0846ed1f504ec9d","slug":"video-bharaica-ka-rapaiidaha-radavaja-bsa-satada-karayashal-ma-manaii-gaii-vashavakarama-jayata-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"बहराइच के रुपईडीहा रोडवेज बस स्टैंड कार्यशाला में मनाई गई विश्वकर्मा जयंती","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बहराइच में रोडवेज बस स्टैंड, रुपईडीहा कार्यशाला परिसर में गुरुवार को भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पूजा-अर्चना, हवन एवं भंडारे का आयोजन श्रद्धा और उल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम में रोडवेज कर्मियों ने भगवान विश्वकर्मा की विधि-विधान से पूजा कर सुख-समृद्धि और कार्यों में सफलता की कामना की। कार्यक्रम गुरुवार सुबह रेहुवा मंसूर, बहराइच निवासी रामाज्ञा नंद जी महाराज द्वारा भगवान विश्वकर्मा की पूजा-अर्चना कराई गई। रोडवेज बस स्टैंड रूपईडीहा में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक रामप्रकाश ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की तथा हवन में आहुति दी। पूजा-अर्चना और हवन के उपरांत भगवान विश्वकर्मा को प्रसाद अर्पित किया गया। इसके बाद रोडवेज के मैकेनिक परिसर में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें रोडवेज कर्मियों सहित अन्य लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर रोडवेज कर्मियों ने भगवान विश्वकर्मा को निर्माण, शिल्प और तकनीकी कार्यों का आराध्य देव बताते हुए उनके आदर्शों को अपने कार्यक्षेत्र में अपनाने का संकल्प लिया। पूरे परिसर में धार्मिक वातावरण बना रहा और कर्मचारियों ने उत्साह के साथ विश्वकर्मा जयंती मनाई।

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