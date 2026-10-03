बागपत: जिला अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में वार्ड बॉय को सांप ने डसा, हालत में सुधार

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बागपत जिला अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में शुक्रवार देर रात ड्यूटी कर रहे वार्ड बॉय शिवराज रुहेला को सांप ने डस लिया। घटना के बाद स्वास्थ्यकर्मियों में दहशत फैल गई। डॉक्टर अर्जुन सिंह के अनुसार शिवराज को एंटी-वेनम की 10 डोज दी गईं, जिसके बाद उनकी हालत में सुधार है। एहतियात के तौर पर उन्हें अस्पताल में भर्ती रखकर चिकित्सकों की निगरानी में उपचार किया जा रहा है।

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