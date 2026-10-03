बागपत: स्कूल के बाहर ई-रिक्शा ने बाइक में मारी टक्कर, दो छात्र घायल

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बागपत में दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे पर स्कूल के बाहर कट से बाइक मोड़ते समय ई-रिक्शा ने बाइक में टक्कर मार दी। बाइक पर सवार दो छात्र आयांश और आर्यन घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। गुस्साए लोगों ने ई-रिक्शा चालक की पिटाई कर दी, जिसके बाद चालक ने बाइक सवार से माफी मांगकर छोड़ने की गुहार लगाई।

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