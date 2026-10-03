मेरठ में प्रशासनिक फेरबदल: एडीएम सिटी बृजेश सिंह बने एमडीए के नए सचिव, आदित्य प्रजापति होंगे नए एडीएम सिटी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Sat, 03 Oct 2026 01:48 PM IST
सार
मेरठ में प्रशासनिक फेरबदल के तहत एडीएम सिटी बृजेश सिंह को एमडीए का नया सचिव बनाया गया है। आदित्य प्रजापति नए एडीएम सिटी होंगे, जबकि लवी त्रिपाठी को सहारनपुर में अपर जिलाधिकारी प्रशासन की जिम्मेदारी मिली है।
विज्ञापन
विस्तार
मेरठ में प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल किया गया है। एडीएम सिटी बृजेश सिंह को मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) का नया सचिव बनाया गया है। वहीं आदित्य प्रजापति मेरठ के नए एडीएम सिटी होंगे। इसके अलावा लवी त्रिपाठी को सहारनपुर में अपर जिलाधिकारी प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई है।
विज्ञापन
बृजेश सिंह होंगे एमडीए के नए सचिव
मेरठ के एडीएम सिटी बृजेश सिंह को अब मेरठ विकास प्राधिकरण के सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। एमडीए से जुड़े महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी अब उनके पास होगी।
विज्ञापन
यह भी पढ़ें: मिशन 2027: अखिलेश ने बुढ़ाना-सिवालखास समेत सीटों पर साधा फोकस, जाट युवाओं से संवाद की तैयारी
विज्ञापन
आदित्य प्रजापति नए एडीएम सिटी
बृजेश सिंह के स्थान पर आदित्य प्रजापति को मेरठ का नया एडीएम सिटी बनाया गया है। वह शहर से जुड़े प्रशासनिक और राजस्व मामलों की जिम्मेदारी संभालेंगे।
लवी त्रिपाठी को सहारनपुर में जिम्मेदारी
प्रशासनिक फेरबदल में लवी त्रिपाठी को सहारनपुर का अपर जिलाधिकारी प्रशासन बनाया गया है। उन्हें सहारनपुर में प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी गई है।
एमडीए में बदलाव अहम
मेरठ विकास प्राधिकरण में यह बदलाव ऐसे समय हुआ है, जब शहर में अवैध निर्माण और संपत्तियों से जुड़े मामलों को लेकर प्राधिकरण की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई है। हालिया प्रशासनिक घटनाक्रम में एमडीए सचिव पद पर भी बदलाव हुआ था।
बृजेश सिंह के स्थान पर आदित्य प्रजापति को मेरठ का नया एडीएम सिटी बनाया गया है। वह शहर से जुड़े प्रशासनिक और राजस्व मामलों की जिम्मेदारी संभालेंगे।
लवी त्रिपाठी को सहारनपुर में जिम्मेदारी
प्रशासनिक फेरबदल में लवी त्रिपाठी को सहारनपुर का अपर जिलाधिकारी प्रशासन बनाया गया है। उन्हें सहारनपुर में प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी गई है।
एमडीए में बदलाव अहम
मेरठ विकास प्राधिकरण में यह बदलाव ऐसे समय हुआ है, जब शहर में अवैध निर्माण और संपत्तियों से जुड़े मामलों को लेकर प्राधिकरण की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई है। हालिया प्रशासनिक घटनाक्रम में एमडीए सचिव पद पर भी बदलाव हुआ था।