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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   Administrative Reshuffle in Meerut: Brijesh Singh Appointed MDA Secretary, Aditya Prajapati New ADM City

मेरठ में प्रशासनिक फेरबदल: एडीएम सिटी बृजेश सिंह बने एमडीए के नए सचिव, आदित्य प्रजापति होंगे नए एडीएम सिटी

Sat, 03 Oct 2026 01:48 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Sat, 03 Oct 2026 01:48 PM IST
सार

मेरठ में प्रशासनिक फेरबदल के तहत एडीएम सिटी बृजेश सिंह को एमडीए का नया सचिव बनाया गया है। आदित्य प्रजापति नए एडीएम सिटी होंगे, जबकि लवी त्रिपाठी को सहारनपुर में अपर जिलाधिकारी प्रशासन की जिम्मेदारी मिली है।

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Administrative Reshuffle in Meerut: Brijesh Singh Appointed MDA Secretary, Aditya Prajapati New ADM City
मेरठ विकास प्राधिकरण - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मेरठ में प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल किया गया है। एडीएम सिटी बृजेश सिंह को मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) का नया सचिव बनाया गया है। वहीं आदित्य प्रजापति मेरठ के नए एडीएम सिटी होंगे। इसके अलावा लवी त्रिपाठी को सहारनपुर में अपर जिलाधिकारी प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई है।

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बृजेश सिंह होंगे एमडीए के नए सचिव
मेरठ के एडीएम सिटी बृजेश सिंह को अब मेरठ विकास प्राधिकरण के सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। एमडीए से जुड़े महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी अब उनके पास होगी।
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आदित्य प्रजापति नए एडीएम सिटी
बृजेश सिंह के स्थान पर आदित्य प्रजापति को मेरठ का नया एडीएम सिटी बनाया गया है। वह शहर से जुड़े प्रशासनिक और राजस्व मामलों की जिम्मेदारी संभालेंगे।

लवी त्रिपाठी को सहारनपुर में जिम्मेदारी
प्रशासनिक फेरबदल में लवी त्रिपाठी को सहारनपुर का अपर जिलाधिकारी प्रशासन बनाया गया है। उन्हें सहारनपुर में प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी गई है।

एमडीए में बदलाव अहम
मेरठ विकास प्राधिकरण में यह बदलाव ऐसे समय हुआ है, जब शहर में अवैध निर्माण और संपत्तियों से जुड़े मामलों को लेकर प्राधिकरण की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई है। हालिया प्रशासनिक घटनाक्रम में एमडीए सचिव पद पर भी बदलाव हुआ था।
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