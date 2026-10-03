मेरठ में प्रशासनिक फेरबदल: एडीएम सिटी बृजेश सिंह बने एमडीए के नए सचिव, आदित्य प्रजापति होंगे नए एडीएम सिटी

मेरठ में प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल किया गया है। एडीएम सिटी बृजेश सिंह को मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) का नया सचिव बनाया गया है। वहीं आदित्य प्रजापति मेरठ के नए एडीएम सिटी होंगे। इसके अलावा लवी त्रिपाठी को सहारनपुर में अपर जिलाधिकारी प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई है।

आदित्य प्रजापति नए एडीएम सिटी

बृजेश सिंह के स्थान पर आदित्य प्रजापति को मेरठ का नया एडीएम सिटी बनाया गया है। वह शहर से जुड़े प्रशासनिक और राजस्व मामलों की जिम्मेदारी संभालेंगे।



लवी त्रिपाठी को सहारनपुर में जिम्मेदारी

प्रशासनिक फेरबदल में लवी त्रिपाठी को सहारनपुर का अपर जिलाधिकारी प्रशासन बनाया गया है। उन्हें सहारनपुर में प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी गई है।



एमडीए में बदलाव अहम

मेरठ विकास प्राधिकरण में यह बदलाव ऐसे समय हुआ है, जब शहर में अवैध निर्माण और संपत्तियों से जुड़े मामलों को लेकर प्राधिकरण की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई है। हालिया प्रशासनिक घटनाक्रम में एमडीए सचिव पद पर भी बदलाव हुआ था।