बागपत: एक दिन की नवजात बच्ची की मौत, परिजनों पर हत्या का शक, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव

बागपत के नंगला बहलोलपुर गांव में एक दिन की नवजात बच्ची की शनिवार सुबह मौत हो गई। गांव के किसी व्यक्ति ने डायल 112 पर सूचना देकर आरोप लगाया कि तीन बेटियों के बाद चौथी बेटी पैदा होने पर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल के बाद नवजात के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस

नवजात की मौत की सूचना के बाद गांव के एक व्यक्ति ने डायल 112 पर कॉल कर हत्या की आशंका जताई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिवार से पूछताछ की। पुलिस ने हत्या की आशंका को देखते हुए नवजात बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।



पिता से पूछताछ की कोशिश, मौके से चला गया

पुलिस ने बच्ची के पिता राहुल से भी पूछताछ करने का प्रयास किया, लेकिन वह मौके से चला गया। पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर बच्ची की मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट करने का प्रयास करेगी।



पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगी मौत की वजह

पुलिस के अनुसार नवजात की मौत के मामले में हत्या की सूचना मिली है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह और मामले में आगे की कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।