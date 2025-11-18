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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 3 अक्टूबर को आपके शहर में क्या हुआ

Sat, 03 Oct 2026 02:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:00 AM IST
खास बातें

उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 03-10-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

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Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

लाइव अपडेट

01:12 AM, 03-Oct-2026

Baghpat News: 100 सांपों को पकड़ चुके किसान की अंगुली में सांप ने डसा

snake news और पढ़ें
01:08 AM, 03-Oct-2026

Baghpat News: खेत में चारा लेने गई महिला के साथ किशोर ने किया दुष्कर्म

crime news और पढ़ें
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01:07 AM, 03-Oct-2026

Baghpat News: 11 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

crime news और पढ़ें
01:06 AM, 03-Oct-2026

Baghpat News: सौहार्द की चुनरी में सितारे सजा रहीं मुस्लिम महिलाएं

cultural news और पढ़ें
01:05 AM, 03-Oct-2026

Baghpat News: पति की हत्यारोपी पत्नी और उसके प्रेमी समेत तीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

crime news और पढ़ें
12:44 AM, 03-Oct-2026

यूपी: बागपत के सीएमएस डॉ. अनुराग वार्ष्णेय समेत तीन पर रिपोर्ट दर्ज, भाकियू नेता की पत्नी की मौत का है मामला

UP: Case registered against three people, including Baghpat CMS Dr. Anurag Varshney
Baghpat News: भाकियू के एनसीआर महासचिव प्रदीप धामा की पत्नी सुंदर देवी की सांप के डसने से मौत हो गई थी। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भाकियू नेता ने लापरवाही का आरोप लगाया था।  और पढ़ें
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12:40 AM, 03-Oct-2026

Muzaffarnagar News: लेबर दिलाने के नाम पर 55 हजार रुपये की ठगी का आरोप

Accusation of defrauding 55,000 under the pretext of arranging laborers. और पढ़ें
12:38 AM, 03-Oct-2026

Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम

city me aaj और पढ़ें
12:37 AM, 03-Oct-2026

Muzaffarnagar News: देशवाल का सम्मान, अर्जुन अवार्ड की मांग

Deshwal Honored; Demand for Arjuna Award
Deshwal Honored; Demand for Arjuna Award और पढ़ें
12:36 AM, 03-Oct-2026

बुजुर्गों की अमानत है दारुल उलूम, हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी : अरशद मदनी

Darul Uloom is a legacy left by our elders; safeguarding it is our responsibility: Arshad Madani. और पढ़ें
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