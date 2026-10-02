बागपत: पाइपलाइन की खोदाई से निकली मिट्टी बेचने का आरोप, भाजपा नेताओं ने जांच की मांग की

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बागपत के कोर्ट रोड पर जल निगम की पाइपलाइन की खोदाई से निकल रही मिट्टी को निजी लोगों को बेचने का आरोप लगाया गया है। भाजपा नेता विनोद शर्मा और मोहित सिंह ने जल निगम के कर्मचारियों पर करीब 15 दिनों से मिट्टी बेचने का आरोप लगाते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने दावा किया कि भजन विहार कॉलोनी में एक मकान के निर्माण के लिए करीब 20 ट्रॉली मिट्टी डाली गई है।

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