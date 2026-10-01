Baghpat News: बड़ौत ड्रेन पर बना 60 साल पुराना पुल तोड़ा, जल्द दोबारा बनेगा

फोटो संख्या 5संवाद न्यूज एजेंसीबड़ौत। बड़ौत-छपरौली मार्ग पर बृहस्पतिवार को करीब 60 साल पुराने पुल को तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया। इस कारण पूरे दिन मार्ग पर जाम की स्थिति बनी रही। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई।स्थानीय लोगों ने बताया कि पुल टूटने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। आंसू, दीपक, मनोज, आकाश, जितेंद्र और प्रकाश जैसे स्थानीय निवासियों ने जाम के कारण हुई परेशानियों का जिक्र किया। उन्होंने प्रशासन से नए पुल का निर्माण कार्य जल्द पूरा कराने की मांग की है। प्रोजेक्ट मैनेजर गोविंद मिश्रा ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुराने पुल को तोड़ने का कार्य प्रगति पर है। जल्द ही नए पुल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। नए पुल के बनने से दस से ज्यादा गांवों के लोगों को लाभ मिलेगा। उधर, पुल तोड़ने के काम के कारण बड़ौत-छपरौली मार्ग पर यातायात बुरी तरह बाधित रहा। पूरे दिन वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं, जिससे यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने में अधिक समय लगा।