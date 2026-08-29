{"_id":"6a92e1a71691145ce5096b0f","slug":"video-bike-riding-youth-drowned-in-hindon-river-while-crossing-the-bridge-no-trace-found-even-after-hours-of-search-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"Baghpat: पुल पार करते समय हिंडन नदी में डूबा बाइक सवार युवक, घंटों की तलाश के बाद भी नहीं मिला सुराग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बागपत। अमीनगर सराय में चिरचिटा गांव का युवक जॉनी चिरचिटा किनौनी के बीच बने हिंडन नदी का पुल पार करते समय बाइक फिसलने से नदी में डूब गया। युवक के डूबने की सूचना पर काफी संख्या में ग्रामीण और पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने युवक की तलाश शुरू की लेकिन दो घंटे बीत जाने के बाद भी युवक नहीं मिला। युवक गांव में मजदूरी करता था। युवक के दो बेटी और एक बेटा है। युवक अपने छोटे भाई पवन की ससुराल लावड़ से वापस आ रहा था। दो माह पूर्व छोटे भाई की शादी हुई थी उसकी पत्नी को ही लेकर वापस गांव लौट रहे थे। पवन अपनी पत्नी को लेकर पूरामहादेव के रस्ते से घर पहुंचा था जबकि जॉनी गांव में बने पुल के रस्ते से वापस लौट रहा था।

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