Baghpat News: छह शवों का पंचनामा भरने व पोस्टमार्टम में लग गया पूरा दिन

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हादसे में श्रद्धालुओं की मौत होने की जानकारी मिलने पर सपा नेता बिल्लू प्रधान साथियों के साथ पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए। उन्होंने मृतकों के परिवार वालों से मिलकर सांत्वना दी। मृतकों के परिजनों ने शवों के पोस्टमार्टम में देरी करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि बार-बार कहने के बाद भी पंचनामा नहीं भरा गया, जिसकी वजह से पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहा। उन्होंने शवों को ले जाने के लिए एंबुलेंस की व्यवस्था कराने की मांग की। एंबुलेंस बदायूं भेजने को लेकर पहले अधिकारी मना करने लगे, लेकिन बाद में एंबुलेंस भेजने की मंजूरी दे दी। सपा नेता बिल्लू प्रधान ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग की।कमिश्नर के आने पर घटनास्थल पर पहुंचे तहसील के अफसरएक्सप्रेसवे पर हादसा रविवार रात को हुआ और जिले के सभी अफसर जिला अस्पताल और घटनास्थल पर पहुंच गए, लेकिन खेकड़ा तहसील के अफसर नहीं गए। सोमवार दोपहर बाद कमिश्नर भानुचंद्र गोस्वामी घटनास्थल पर पहुंचे तो खेकड़ा तहसील के अफसर तब वहां पहुंचे।