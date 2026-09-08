Baghpat News: छह शवों का पंचनामा भरने व पोस्टमार्टम में लग गया पूरा दिन
मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:02 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:02 AM IST
विज्ञापन
बागपत। सड़क हादसे में मौत होने पर श्रद्धालुओं के छह शव पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिए गए। इसके बाद सोमवार को छह शवों का पंचनामा भरने में पुलिसकर्मियों को पूरा दिन लग गया। जिससे मृतकों के परिजनों को वहां बैठकर इंतजार करना पड़ा। वहां आए सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बिल्लू प्रधान समेत अन्य ने पोस्टमार्टम में देरी पर नाराजगी जताई और डीएम, सीएमओ समेत अन्य अफसरों से शिकायत की।
हादसे में श्रद्धालुओं की मौत होने की जानकारी मिलने पर सपा नेता बिल्लू प्रधान साथियों के साथ पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए। उन्होंने मृतकों के परिवार वालों से मिलकर सांत्वना दी। मृतकों के परिजनों ने शवों के पोस्टमार्टम में देरी करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि बार-बार कहने के बाद भी पंचनामा नहीं भरा गया, जिसकी वजह से पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहा। उन्होंने शवों को ले जाने के लिए एंबुलेंस की व्यवस्था कराने की मांग की। एंबुलेंस बदायूं भेजने को लेकर पहले अधिकारी मना करने लगे, लेकिन बाद में एंबुलेंस भेजने की मंजूरी दे दी। सपा नेता बिल्लू प्रधान ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग की।
कमिश्नर के आने पर घटनास्थल पर पहुंचे तहसील के अफसर
एक्सप्रेसवे पर हादसा रविवार रात को हुआ और जिले के सभी अफसर जिला अस्पताल और घटनास्थल पर पहुंच गए, लेकिन खेकड़ा तहसील के अफसर नहीं गए। सोमवार दोपहर बाद कमिश्नर भानुचंद्र गोस्वामी घटनास्थल पर पहुंचे तो खेकड़ा तहसील के अफसर तब वहां पहुंचे।
विज्ञापन
विज्ञापन
हादसे में श्रद्धालुओं की मौत होने की जानकारी मिलने पर सपा नेता बिल्लू प्रधान साथियों के साथ पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए। उन्होंने मृतकों के परिवार वालों से मिलकर सांत्वना दी। मृतकों के परिजनों ने शवों के पोस्टमार्टम में देरी करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि बार-बार कहने के बाद भी पंचनामा नहीं भरा गया, जिसकी वजह से पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहा। उन्होंने शवों को ले जाने के लिए एंबुलेंस की व्यवस्था कराने की मांग की। एंबुलेंस बदायूं भेजने को लेकर पहले अधिकारी मना करने लगे, लेकिन बाद में एंबुलेंस भेजने की मंजूरी दे दी। सपा नेता बिल्लू प्रधान ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग की।
विज्ञापन
कमिश्नर के आने पर घटनास्थल पर पहुंचे तहसील के अफसर
एक्सप्रेसवे पर हादसा रविवार रात को हुआ और जिले के सभी अफसर जिला अस्पताल और घटनास्थल पर पहुंच गए, लेकिन खेकड़ा तहसील के अफसर नहीं गए। सोमवार दोपहर बाद कमिश्नर भानुचंद्र गोस्वामी घटनास्थल पर पहुंचे तो खेकड़ा तहसील के अफसर तब वहां पहुंचे।
विज्ञापन