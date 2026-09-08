बागपत में हादसा: मकान की छत पर निर्माण के दौरान छज्जा गिरा, एक की मौत; तीन मजदूर घायल

बागपत। नोरोजपुर गुर्जर गांव में मकान की छत पर निर्माण कार्य के दौरान पुराने कमरे का छज्जा अचानक भरभराकर गिर गया। हादसे में मलबे के नीचे दबने से प्रदीप डागर की मौत हो गई, जबकि तीन मजदूर घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।

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पुराने कमरे तोड़ने के दौरान हुआ हादसा

मृतक के भतीजे प्रथम डागर के अनुसार प्रदीप डागर के मकान की छत पर पुराने कमरे तोड़ने का काम चल रहा था। इसी दौरान प्रदीप छज्जे के नीचे बैठे थे। अचानक पुराना छज्जा टूटकर उनके ऊपर गिर गया।