{"_id":"6a9a542687c7ad08cc018482","slug":"video-baghpat-youth-shot-in-abdomen-over-old-rivalry-referred-to-sonipat-in-critical-condition-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"बागपत में पुरानी रंजिश में युवक को पेट में मारी गोली, हालत गंभीर; जिला अस्पताल से सोनीपत रेफर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बागपत के नोरोजपुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर बृहस्पतिवार सुबह एक युवक को गोली मार दी गई। गोली पेट में लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर सोनीपत के निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। नोरोजपुर निवासी 30 वर्षीय खालिद के अनुसार, करीब तीन साल पहले घर का गेट लगाने को लेकर उसके ताऊ के बेटों से विवाद हुआ था। खालिद का आरोप है कि बृहस्पतिवार सुबह वह घर की गली में खड़ा था। इसी दौरान उसके ताऊ के एक बेटे ने तमंचे से उस पर फायर कर दिया। गोली उसके पेट में जा लगी। गोली चलने की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और घायल खालिद को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर परिजन उसे बेहतर उपचार के लिए सोनीपत के निजी अस्पताल ले गए, जहां उसका उपचार चल रहा है। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस घटना के कारणों और आरोपी की भूमिका की जांच कर रही है।

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