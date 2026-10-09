{"_id":"6ac8d07940c663bcea09bac2","slug":"video-asha-workers-stage-protest-at-district-hospital-in-baghpat-demand-resolution-of-their-issues-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, जिला अस्पताल में दिया धरना, समस्याओं के समाधान की उठाई आवाज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, जिला अस्पताल में दिया धरना, समस्याओं के समाधान की उठाई आवाज

Dimple Sirohi

Updated Fri, 09 Oct 2026 05:01 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 05:01 PM IST







Link Copied



बागपत में विभिन्न मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल में धरना देकर प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी मांगों को पूरा करने की मांग उठाई। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ... और पढ़ें

विज्ञापन