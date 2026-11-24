वस्त्र, मिष्ठान और दक्षिणा का किया दान

कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान और पूजन के साथ दान-पुण्य की परंपरा भी निभाई गई। श्रद्धालुओं ने ब्राह्मणों को वस्त्र, मिष्ठान और दक्षिणा भेंट की। पूरे दिन घाट पर धार्मिक गतिविधियां जारी रहीं। लोगों ने श्रद्धा के साथ पर्व मनाया और पूजा-अर्चना की।



सुरक्षा के लिए गोताखोर और बाढ़ राहत इकाई तैनात

यमुना तट पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए निजी गोताखोरों के साथ प्रांतीय सशस्त्र बल (पीएसी) की बाढ़ राहत इकाई को भी तैनात किया गया था। प्रशासन और सुरक्षा कर्मी लगातार घाटों पर निगरानी कर रहे थे, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित माहौल में स्नान और पूजन कर सकें।