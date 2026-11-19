{"_id":"6afeec6c6904dd2b8c0924f6","slug":"video-will-amend-waqf-rules-if-sp-forms-the-government-jasmir-ansari-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"सपा की सरकार बनने पर वक्फ के नियमों में करेंगे बदलाव: जासमीर अंसारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आजमगढ़। समाजवादी पार्टी के नेता जासमीर अंसारी ने बृहस्पतिवार को आजमगढ़ में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में बड़ा सियासी तूफान आएगा और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर वक्फ से जुड़े नियमों में जरूरत के मुताबिक बदलाव किए जाएंगे।

... और पढ़ें