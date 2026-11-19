{"_id":"6afedf8a6bcd52a17307f44d","slug":"video-menace-of-thieves-in-azamgarh-jaunpur-and-ghazipur-gang-leader-with-50-criminal-cases-against-him-arrested-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"आजमगढ़, जौनपुर और गाजीपुर में चोरों का आतंक, 50 मुकदमों वाला सरगना गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आजमगढ़। आजमगढ़, जौनपुर और गाजीपुर में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले अंतरजनपदीय गिरोह का तरवां पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना सुनील कुमार समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बृहस्पतिवार की भोर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान सुनील के दाहिने पैर में गोली लगी। वहीं, गिरफ्तार दो आरोपियों की निशानदेही पर करीब 20 लाख रुपये कीमत का चोरी का सामान बरामद किया गया है। गिरोह का एक अन्य सदस्य अभिषेक सिंह फरार है।

... और पढ़ें