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बेलसिया गांव के पास हुआ भीषण हादसा, टेंपो के उड़े परखच्चे; video
फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के बेलसिया गांव के पास शुक्रवार को ओवरटेक करने के प्रयास में तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने टेंपो में जोरदार टक्कर मार दी। भीषण हादसे में टेंपो सवार प्रमिला (51) और दिनेश (45) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल अंतरधयानी (60) ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में सात अन्य लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेंपो के परखच्चे उड़ गए। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।
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