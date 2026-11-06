यूपी: प्रेमजाल में फंसाकर युवतियों को बिहार में बेचने वाले गिरोह का खुलासा, दंपती गिरफ्तार; साथियों की तलाश

युवतियों को प्रेमजाल में फंसाकर बिहार ले जाने और फिर रुपये लेकर दूसरे लोगों के हाथों बेचने के मानव तस्करी गिरोह का खुलासा हुआ है। अहरौला पुलिस ने बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में दबिश देकर गिरोह में शामिल पति-पत्नी को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक युवतियों को बहला-फुसलाकर अपने जाल में फंसाता था और उसकी पत्नी उन्हें अपने परिचितों के माध्यम से बेचने में मदद करती थी। पूछताछ में बिहार के पूर्णिया के आसपास युवतियों को वेश्यावृत्ति के लिए बेचे जाने की बात भी सामने आई है।

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थाना प्रभारी रामकिशोर शर्मा ने बताया कि 18 मार्च 2026 को अहरौला थाना क्षेत्र की एक महिला ने अपनी करीब 18 वर्षीय पुत्री के बिना बताए घर से चले जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर युवती की तलाश शुरू की। विवेचना के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर मामले में मानव तस्करी और अनैतिक व्यापार से संबंधित धाराएं बढ़ाई गईं।