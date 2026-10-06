फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   VIDEO: दीपोत्सव की तैयारी में जुटी अयोध्या, रोशनी से जगमगाएगा सरयू का तट

VIDEO: दीपोत्सव की तैयारी में जुटी अयोध्या, रोशनी से जगमगाएगा सरयू का तट

Tue, 06 Oct 2026 08:05 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya
Ishwar Ashish Bhartiya Ishwar Ashish Bhartiya
Updated Tue, 06 Oct 2026 08:05 PM IST
VIDEO: दीपोत्सव की तैयारी में जुटी अयोध्या, रोशनी से जगमगाएगा सरयू का तट
दीपों की कतारें, रोशनी से जगमगाते मंदिर और सरयू तट पर आस्था का अद्भुत नजारा, अयोध्या एक बार फिर भव्य दीपोत्सव की तैयारियों में जुट गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस वर्ष 10 वां दीपोत्सव पांच से सात नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। राम की पैड़ी सहित करीब दो किलोमीटर क्षेत्र में 33 लाख दीप प्रज्ज्वलित किए जाएंगे। दीपों की निर्बाध रोशनी के लिए 65 लाख बातियों और 55 हजार लीटर तेल की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही दीप प्रज्जवलन में इस्तेमाल होने वाली टी-शर्ट, मोमबत्ती, 150 किलो कपूर समेत अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। आयोजन की व्यवस्थाओं को लेकर पांच टेंडर जारी किए गए हैं, जिनमें दीप-सामग्री, स्टेज निर्माण, सजावट और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं शामिल हैं। श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद की ओर से इस बार भी दीपोत्सव का भव्य आयोजन कराया जाएगा। राम की पैड़ी पर विशेष स्टेज तैयार किया जाएगा, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। दीपों से सजे घाट और रोशनी से नहाए प्रमुख मंदिर अयोध्या धाम की भव्यता को और बढ़ाएंगे। प्रमुख मंदिरों की एलईडी सजावट की तैयारियां भी आगे बढ़ रही हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

Video: भाजपा प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन, सीएम योगी रहे मौजूद

Video: भाजपा प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन, सीएम योगी रहे मौजूद
Lucknow
06 Oct 2026

Video: केशव मौर्य बोले- अखिलेश यादव 403 की बात कर रहे हैं, 2022 में उनका हाल देखा है

Video: केशव मौर्य बोले- अखिलेश यादव 403 की बात कर रहे हैं, 2022 में उनका हाल देखा है
Lucknow
06 Oct 2026

Video: डिप्टी सीएम बृजेश पाठक बोले- आने वाले चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही

Video: डिप्टी सीएम बृजेश पाठक बोले- आने वाले चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही
Lucknow
06 Oct 2026

Video: हजरतगंज में सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, अखिलेश की गिरफ्तारी और CEC के इस्तीफे की मांग

Video: हजरतगंज में सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, अखिलेश की गिरफ्तारी और CEC के इस्तीफे की मांग
Lucknow
06 Oct 2026

गाजियाबाद: मूलभूत सुविधाओं को तरसे ला रॉयल अपार्टमेंट के निवासी, बिल्डर के खिलाफ किया प्रदर्शन

Residents of La Royale Apartments staged a protest against the builder
Ghaziabad
06 Oct 2026
विज्ञापन

टिहरी डैम पर आतंकी हमले से निपटने की तैयारी परखी, सीआईएसएफ और पुलिस ने किया मॉक ड्रिल 

Tehri:Preparedness to tackle a terrorist attack on Tehri Dam assessed; CISF and police conducted a mock drill
Tehri
06 Oct 2026

पहली बार लाखामंडल पहुंची सोमेश्वर महाराज की डोली, पारंपरिक वाद्य यंत्रों से गूंजा क्षेत्र

Uttarkashi:Someshwar Maharaj's palanquin arrives in Lakhamandal for the first time; the area resonates with the sounds of traditional musical instruments
Uttarkashi
06 Oct 2026
विज्ञापन

कुल्लू: मनाली पहुंचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सासे हेलीपैड पर हुआ जोरदार स्वागत

president droupadi murmu reaches manali sase helipad welcome
Kullu
06 Oct 2026

निवाड़ी के गांव डबाना में युवक को घर में घुसकर गोली मारी

Young man shot after intruders entered his home in Dabana village, Niwari
Ghaziabad
06 Oct 2026

अमर उजाला की खबर का असर: मोदीनगर तहसील में दिखाई थी गंदगी की तस्वीर, साफ-सफाई हुई शुरू

Impact of Amar Ujala report and Cleanup drive begins in Modinagar Tehsil
Ghaziabad
06 Oct 2026

चरखी दादरी अनाज मंडी में बाजरा खरीद की स्थिति: किसानों को हो रहा नुकसान

Status of pearl millet procurement at Charkhi Dadri grain market: Farmers facing losses.
Charkhi Dadri
06 Oct 2026

यूपी: हनुमान अंश के अभिनेता शोभिनव सत्या का बुलंदशहर में स्वागत, देखने उमड़ी भीड़; प्रशंसकों संग खिंचवाई फोटो

Actor Shobhinav Satya welcomed in Bulandshahr known for his role as Hanuman Ansh
Bulandshahar
06 Oct 2026

फतेहाबाद में धान खरीद और डीएपी की किल्लत से नाराज किसानों ने किया प्रदर्शन, दिल्ली हाईवे जाम करने की दी चेतावनी

Farmers in Fatehabad protested over paddy procurement issues and the shortage of DAP fertilizer, threatening to block the Delhi highway.
Fatehabad
06 Oct 2026

भिवानी में एसपी के सख्त कार्रवाई के आश्वासन पर गधे को न्याय दिलाने का धरना समाप्त

The sit-in protest to secure justice for a donkey in Bhiwani was called off following the SP's assurance of strict action.
Bhiwani
06 Oct 2026

रेवाड़ी में साइड देने के विवाद में युवक की हत्या, लाठी-डंडों व कुल्हाड़ी से किया था हमला; दूसरा युवक अभी उपचाराधीन

Youth murdered in Rewari following a dispute over giving way; attacked with sticks, clubs, and an axe; another youth is currently undergoing treatment.
Rewari
06 Oct 2026

हांसी में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का सरकारी नौकरियों के कैलेंडर पर बड़ा बयान, कॉलेजों में खाली पदों को लेकर शिक्षा मंत्री का बड़ा दावा

Education Minister Mahipal Dhanda makes a major statement in Hansi regarding the government job calendar and a significant claim concerning vacant posts in colleges.
Hisar
06 Oct 2026

फरीदाबाद: स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में दाखिले की अंतिम तारीख आज

Today is the last date for admission to undergraduate and postgraduate classes
Faridabad
06 Oct 2026

शिमला: सुनसान रास्तों पर महिलाओं को निशाना बनाकर आभूषण झपटने वाला गिरफ्तार

kumar sain women jewellery snatching accused arrested shimla
Shimla
06 Oct 2026

VIDEO: मकान ध्वस्त करने पहुंची प्रशासनिक टीम, महिलाएं और बच्चे जेसीबी मशीन के आगे खड़े हुए

VIDEO: मकान ध्वस्त करने पहुंची प्रशासनिक टीम, महिलाएं और बच्चे जेसीबी मशीन के आगे खड़े हुए
Ambedkar Nagar
06 Oct 2026

VIDEO: चुनाव आयुक्त के खिलाफ सपा महिला सभा का प्रदर्शन, महिला पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की

VIDEO: चुनाव आयुक्त के खिलाफ सपा महिला सभा का प्रदर्शन, महिला पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की
Bahraich
06 Oct 2026

कौन हैं श्रुति गंगवार, जिन्हें भाजपा ने बनाया उम्मीदवार

कौन हैं श्रुति गंगवार, जिन्हें भाजपा ने बनाया उम्मीदवार
Uttar Pradesh
06 Oct 2026

शिमला: चालक-परिचालकों से पैसे मांगने के आरोप पर एसओ के खिलाफ एचआरटीसी यूनियन ने खोला मोर्चा

hrtc driver conductor union protest section officer money demand allegation shimla
Shimla
06 Oct 2026

यमुनानगर में 300 ग्राम हेरोइन के साथ पानीपत का युवक गिरफ्तार, बस से 300 ग्राम हेरोइन लेकर यमुनानगर पहुंचा युवक

Youth from Panipat arrested in Yamunanagar with 300 grams of heroin; he had arrived in Yamunanagar by bus carrying the contraband.
Yamuna Nagar
06 Oct 2026

शाहजहांपुर: छोटे व्यापारी ऑनलाइन भुगतान से बच रहे, नकद भुगतान पर दे रहे जोर

Small traders are avoiding online payments and emphasizing cash payments
Shahjahanpur
06 Oct 2026

कबड्डी प्रतियोगिता: मंडल स्तरीय कबड्डी बालक वर्ग में शाहजहांपुर की टीम ने मारी बाजी

Shahjahanpur team won the divisional-level kabaddi tournament in the boys' category
Shahjahanpur
06 Oct 2026

कानपुर: गुजैनी में टला बड़ा हादसा, नशे में धुत युवक ने स्टार्ट की कार, मैकेनिक के साथ नहर में गिरी

Kanpur intoxicated youth started the car and it plunged into the canal along with the mechanic
Kanpur
06 Oct 2026

हांसी मंडी में धान की आवक बढ़ी, 1509 के भाव में 400 रुपये की गिरावट; पीआर धान की खरीद शुरू

Paddy arrivals increase at Hansi Mandi; price of '1509' variety drops by ₹400; procurement of PR paddy begins.
Hisar
06 Oct 2026

वाराणसी में कचहरी-संदहा मार्ग पर बुलडोजर की कार्रवाई

Bulldozer action on the Kachhari-Sandha road in Varanasi
Varanasi
06 Oct 2026

VIDEO: कोर्ट के आदेश पर सात मकान ध्वस्त, पहुंची प्रशासनिक टीम, ग्रामीणों ने किया विरोध

VIDEO: कोर्ट के आदेश पर सात मकान ध्वस्त, पहुंची प्रशासनिक टीम, ग्रामीणों ने किया विरोध
Ambedkar Nagar
06 Oct 2026

कपूरथला के टोल प्लाजा पर सरकारी बस चालकों का हंगामा, यातायात जाम

Government bus drivers create a ruckus at the toll plaza; traffic jam ensues
Chandigarh-Punjab
06 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed