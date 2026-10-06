अयोध्या: अयोध्या एयरपोर्ट को मिला अत्याधुनिक एआरएफएफ फायर टेंडर

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अयोध्या: महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की अग्निशमन और आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक एआरएफएफ फायर टेंडर उपलब्ध कराया गया है। एयरपोर्ट निदेशक धीरेंद्र सिंह ने बताया कि दुबई से आयातित करीब 6.7 करोड़ रुपये का यह वाहन 10 हजार लीटर पानी की क्षमता से लैस है। इसमें दो फायरफाइटिंग मॉनिटर लगे हैं। करीब 36 टन वजन का वाहन 115-120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। इससे विमान अग्नि दुर्घटनाओं में त्वरित राहत और बचाव कार्य में मदद मिलेगी।

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