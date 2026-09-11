VIDEO: जीजीआईसी में जनपदीय विद्यालयी क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित

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जीजीआईसी ग्राउंड में शुक्रवार को जनपदीय विद्यालयी क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में अंडर-17 और अंडर-19 वर्ग की टीमों ने प्रतिभाग किया। दोनों वर्गों में तीन-तीन टीमों ने प्रतिभाग किया। अंडर-19 वर्ग की विजेता टीम को अंबेडकरनगर में आयोजित मंडलीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने का अवसर मिलेगा। वहीं, अंडर-17 वर्ग की विजेता बालिकाएं अयोध्या के जीजीआईसी ग्राउंड में होने वाली मंडलीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगी। शारीरिक शिक्षा की शिक्षिका पुष्पा ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यालय स्तर पर बालिकाओं की खेल प्रतिभा को आगे बढ़ाना।

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