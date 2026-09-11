VIDEO: मंडलीय सेपक टकरा में अयोध्या की दोनों टीमें विजयी

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मकबरा स्टेडियम में आयोजित मंडलीय सेपक टकरा प्रतियोगिता में अंडर-17 और अंडर-19 बालक वर्ग में अयोध्या की टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विजेता का खिताब जीता। अंडर-17 वर्ग में अयोध्या ने सुल्तानपुर को हराया। वहीं अंडर-19 वर्ग में अयोध्या ने सुल्तानपुर को 15-6 और 15-9 से शिकस्त दी। दोनों वर्गों में सुल्तानपुर की टीमें उपविजेता रहीं। बालिका वर्ग में किसी टीम ने प्रतिभाग नहीं किया। प्रतियोगिता से चयनित खिलाड़ी दो से चार अक्तूबर तक बरेली में आयोजित प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। खेल अध्यापक राजकरण इंटर कॉलेज के विजेंद्र सिंह ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की।

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