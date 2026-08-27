{"_id":"6a8fc3639129fc64ff042abd","slug":"video-video-brasha-ma-bharabharakara-gara-khaparal-ka-makana-bl-bl-bca-paravara-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: बारिश में भरभराकर गिरा खपरैल का मकान, बाल-बाल बचा परिवार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

तारुन। लगातार हो रही बारिश के बीच बुधवार की रात नरायनपुर गांव में एक कच्चा खपरैल मकान भरभराकर गिर गया। गनीमत रही कि परिवार बगल में बने छप्पर में सो रहा था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन घर-गृहस्थी का सारा सामान मलबे में दबकर नष्ट हो गया। पीड़ित जावेद निवासी नरायनपुर का मकान काफी पुराना और मिट्टी की दीवारों से बना था, जिस पर खपरा छाया हुआ था। तेज बारिश के कारण मकान अचानक ढह गया। मलबे में अलमारी, कपड़े, बर्तन, गैस सिलेंडर व अन्य घरेलू सामान दब गया। बताया गया कि जावेद को अभी तक प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है। परिवार इसी जर्जर मकान में सामान रखकर बगल में बने छप्पर में गुजर-बसर कर रहा था। इस संबंध में लेखपाल देव प्रकाश तिवारी ने बताया कि नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट तहसील प्रशासन को भेजी जा रही है।

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