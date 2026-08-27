Ayodhya News: पति ने दूसरी शादी की, विरोध पर पत्नी को पीटा

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अयोध्या। महिला थाने में एक महिला ने पति पर दूसरी शादी करने, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपनिरीक्षक प्रिया को सौंपी है। जनौरा मकबरा (बेगमगंज) निवासी पम्मी सोनकर ने बताया कि उनका विवाह 28 जून 2010 को अप्पू सोनकर से हुआ था। उनका 13 वर्षीय पुत्र है। आरोप है कि अप्पू ने 16 मई 2024 को कांशीराम कॉलोनी निवासी एक महिला से दूसरी शादी कर ली। विरोध करने पर अप्पू और दूसरी महिला ने लात-घूंसों से पीटा। गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।