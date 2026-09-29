VIDEO: अयोध्या में मूर्तिकार के गायब होने के बाद भक्तों ने खुद बनाए मूर्ति के ढांचे

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देवकाली के आदर्श पुरम स्थित माँ दुर्गा पूजा मूर्ति कलाकार मूर्ति की दुकान से मूर्तिकार के गायब होने के दो दिन बाद एक नया घटनाक्रम सामने आया है। पुलिस की मौजूदगी में उन लोगों ने अपनी बुक की हुई मूर्तियों के ढांचे ले जाना शुरू कर दिया है, जिन्होंने पहले से बुकिंग कराई थी। यह घटना मूर्तिकार के अचानक लापता होने के बाद हुई, जिससे मूर्ति निर्माण का काम रुक गया था। बुकिंग कराने वाले लोग अपनी मूर्तियों को लेकर चिंतित थे। पुलिस ने स्थिति को संभाला और लोगों को उनके ढांचे ले जाने की अनुमति दी। आयोजकों ने कहा है कि उन्हें मूर्तियों के ढांचे मिल गए हैं। उन्होंने बताया कि वे अब अपनी माता की मूर्ति खुद ही बनाएंगे। इस कदम से भक्तों में संतोष है, जो अपनी मूर्तियों को लेकर असमंजस में थे। पुलिस मूर्तिकार की तलाश जारी रखे हुए है। भक्तों ने स्वयं मूर्ति बनाने का लिया संकल्प मूर्तिकार के गायब होने से उत्पन्न हुई समस्या का समाधान भक्तों ने स्वयं निकाला है। आयोजकों के अनुसार, उन्हें अब केवल ढांचा मिला है। वे अपनी आस्था और समर्पण के साथ माता की मूर्तियों को पूरा करेंगे। यह निर्णय पुलिस की देखरेख में लिया गया, जिससे किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है।

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