VIDEO: अखंड नाम संकीर्तन की धूम, आज मनेगी जन्माष्टमी

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रामनगरी की प्रतिष्ठित पीठ गुरुधाम में चार दिवसीय श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का शुभारंभ अखंड नाम संकीर्तन के साथ हुआ। बंगाली बाबा का स्थान के रूप में प्रसिद्ध गुरुधाम में वर्ष भर विभिन्न आयोजन होते रहे हैं। मंदिर के व्यवस्थापक गदाधर दास ने बताया कि अखंड नाम संकीर्तन का समापन चार सितंबर को होगा। मध्यरात्रि 12 बजे विभिन्न उत्सव के साथ भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए दिल्ली, कलकत्ता, राजस्थान समेत उत्तरप्रदेश के विभिन्न जिलों से सैकड़ों भक्त अयोध्या पहुंचे हैं। इस दौरान गोपेश पांडेय , कृष्ण शंकर अवस्थी, दीनानाथ, रत्ना पांडेय, रीतिका, अविराम, विनायक व अन्य।

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