अयोध्या में यमथरा घाट पर यमराज की पूजा-अर्चना को उमड़े श्रद्धालु

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अयोध्या में दीपावली के तीसरे दिन यम द्वितीया पर सरयू तट स्थित यमथरा घाट पर पारंपरिक मेले का आयोजन हुआ। सुबह से ही श्रद्धालुओं ने सरयू में आस्था की डुबकी लगाकर यमराज की पूजा-अर्चना की। पौराणिक मान्यता है कि भगवान श्रीराम के पृथ्वी से प्रस्थान के समय यमराज अयोध्या आए थे और इसी घाट पर विश्राम किया था। मान्यता है कि यहां पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है।

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