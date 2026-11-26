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अयोध्या में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा संघ की ब्लॉक इकाई बीकापुर का चुनाव बृहस्पतिवार को गहमागहमी के बीच संपन्न हुआ। ब्लॉक संसाधन केंद्र पर मतदान के बाद मतगणना कर देर शाम परिणाम घोषित किए गए। कुल 545 शिक्षक मतदाताओं में से 520 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अध्यक्ष पद पर रवींद्र प्रताप गौतम ने 301 मत पाकर शीला यादव (207) को हराया। मंत्री पद पर सूरज वर्मा 270 मत पाकर विजयी हुए। उनके प्रतिद्वंद्वी अनूप दुबे को 249 मत मिले। वहीं, कोषाध्यक्ष पद पर विद्या यादव ने 267 मत हासिल कर मनोज मौर्य (243) को पराजित किया। रवींद्र प्रताप गौतम इससे पहले संगठन में मंत्री रह चुके हैं, जबकि विद्या यादव लगातार दूसरी बार कोषाध्यक्ष चुनी गईं। परिणाम घोषित होने के बाद शिक्षकों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का फूल-मालाओं से स्वागत किया। मिठाई बांटकर खुशी जताई गई। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने शिक्षकों का आभार जताते हुए संगठन की मजबूती और शिक्षक समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देने की बात कही। इस दौरान चुनाव पर्यवेक्षक मुकेश सिंह, संतोष द्विवेदी, संतोष यादव, चक्रवर्ती सिंह सहित बड़ी संख्या में शिक्षक-शिक्षिकाएं मौजूद रहे। सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा।

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