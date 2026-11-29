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अयोध्या। रूदौली में मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले के तहत रविवार को ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के दावे की हकीकत ऐहार में देखने को मिली। यहां निर्धारित समय में ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य गेट पर ताला लटका मिला। अमर उजाला की टीम दोपहर 3:15 बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऐहार पहुंची तो अस्पताल का मुख्य गेट बंद मिला। जबकि शासन की ओर से मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का समय सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक निर्धारित है। ऐसे में मेले के निर्धारित समय में ही अस्पताल के मुख्य गेट पर ताला लगा मिलना स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन पर सवाल खड़े करता है। जन आरोग्य मेले का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रविवार के दिन निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, चिकित्सकीय परामर्श और उपचार की सुविधा उपलब्ध कराना है। इसके बावजूद दोपहर में ही अस्पताल का मुख्य गेट बंद मिलने से ग्रामीणों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

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