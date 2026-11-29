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VIDEO: मुख्यमंत्री आरोग्य मेले में 60 मरीजों का हुआ परीक्षण, सांस की परेशानी से पीड़ित भी पहुंचे
अयोध्या। मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरायधनेठी पर रविवार को मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक चले मेले में क्षेत्र के विभिन्न गांवों से पहुंचे 60 मरीजों का पंजीकरण कर स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार किया गया। मेले में सबसे अधिक मरीज खांसी, जुकाम, बुखार और त्वचा रोग से पीड़ित मिले।
आयुष विभाग के चिकित्सक डॉ. जीपी मौर्य सुबह 10 बजे ही अपनी टीम के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए और मरीजों का उपचार शुरू किया। दोपहर 12:20 बजे गोयड़ी गांव की रागिनी सिंह अपनी तीन माह की नातिन अविका को सर्दी-बुखार की शिकायत पर लेकर पहुंचीं। चिकित्सक ने बच्ची का परीक्षण कर आवश्यक दवाएं दीं।
दोपहर 12:30 बजे सरायधनेठी गांव के बुजुर्ग छोटेलाल सांस फूलने की शिकायत लेकर पहुंचे। चिकित्सक ने उनकी जांच कर दवाएं उपलब्ध कराईं। इसके 15 मिनट बाद दोपहर 12:45 बजे अंजरौली गांव की बुजुर्ग महिला रामपियारी भी सांस लेने में परेशानी की शिकायत लेकर पहुंचीं। जांच के दौरान उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिला। चिकित्सक ने स्वास्थ्य परीक्षण के आधार पर उन्हें जरूरी दवाएं दीं।
स्वास्थ्य मेले में पहुंचे मरीजों को चिकित्सकीय परामर्श के साथ नि:शुल्क दवाएं भी उपलब्ध कराई गईं। इस दौरान आयुष विभाग के चिकित्सक डॉ. जीपी मौर्य, लैब टेक्नीशियन ज्ञान प्रकाश, फार्मासिस्ट गंगोत्री प्रसाद और वार्डबॉय मायाराम मौजूद रहे।
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