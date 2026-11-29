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जनकपुरधाम से अयोध्या पहुंचे श्रीराम के तिलकहारू, हुआ तिलकोत्सव
अयोध्या में जनकपुरधाम, नेपाल से श्रीसीताराम विवाह का तिलक लेकर तिलकहारू रविवार को कारसेवकपुरम पहुंचे। यहां विश्व हिंदू परिषद नेपाल, धनुषा की ओर से तिलकोत्सव का आयोजन किया गया। जानकी मंदिर जनकपुरधाम और जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ तिलक चढ़ाया। जनकपुर से अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु भगवान श्रीराम के विवाहोत्सव की परंपरा निभाते हुए उत्साहित नजर आए। आयोजन में अयोध्या और जनकपुर के महापौर संत और श्रद्धालुओं ने सहभागिता की।
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