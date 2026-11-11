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अयोध्या में नशे में धुत एक सिपाही सड़क किनारे कूड़ेदान के पास लेटा रहा

Wed, 11 Nov 2026 02:25 PM IST
Bhupendra Singh
Bhupendra Singh Bhupendra Singh
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:25 PM IST
drunk policeman was lying near roadside dustbin in Ayodhya
अयोध्या में नशे में धुत एक सिपाही सड़क किनारे कूड़ेदान के पास लेटा रहा
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