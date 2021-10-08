Ayodhya News: दीपावली पर संतों के द्वार पहुंचे मुख्यमंत्री योगी, उपहार देकर लिया आशीर्वाद

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मुख्यमंत्री सबसे पहले दिगंबर अखाड़ा पहुंचे। यहां महंत सुरेश दास और संत रामलखन दास से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। बड़ा भक्त महल पहुंचकर महंत कौशल किशोर दास महाराज से भेंट की और उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दीं।मुख्यमंत्री मणिराम दास छावनी भी पहुंचे। यहां श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उनके शीघ्र स्वस्थ होने और दीर्घायु होने की कामना करते हुए दीपावली का उपहार भेंट किया। संतों से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने आत्मीयता के साथ उनका हालचाल जाना और पर्व की खुशियां साझा कीं।