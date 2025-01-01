अयोध्या के वैभव पर किसी मंथरा-मारीच की कुदृष्टि न पड़े : योगी

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रविवार को रामघाट हाल्ट के निकट निषाद बस्ती में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में मुख्यमंत्री ने सफाईकर्मियों, नाविकों, माझियों, निषाद समाज और उत्कृष्ट कार्य करने वाले पार्षदों को सम्मानित किया। उन्हें दीपावली का उपहार भी दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपोत्सव की भव्यता के पीछे सफाईकर्मियों, नाविकों और स्थानीय नागरिकों की बड़ी भूमिका है। 30 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित होने और देर रात तक श्रद्धालुओं की भीड़ रहने के बावजूद सुबह सभी घाट स्वच्छ मिले। यह सफाईकर्मियों की मेहनत और समर्पण का परिणाम है।योगी ने रामायण के प्रसंगों का उल्लेख करते हुए कहा कि भगवान श्रीराम की विजय यात्रा में निषादराज, माता शबरी, वानर और भालुओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सभी ने मिलकर राक्षसी शक्तियों के खिलाफ मोर्चाबंदी की थी। आज नई अयोध्या के निर्माण में भी निषाद समाज, माझियों, नाविकों और सफाईकर्मियों का योगदान महत्वपूर्ण है। सरयू आरती के दौरान नाविकों ने पूरी मुस्तैदी से अपने दायित्व निभाए। पर्वों और विशेष अवसरों पर लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था में उनका योगदान अभिनंदनीय है।निर्माण के साथ विरासत को बचाना भी जरूरीमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निर्माण करा सकती है, लेकिन विकास की विरासत को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी स्थानीय लोगों की भी है। यदि सरकार सार्वजनिक संपत्तियों का निर्माण कराए और लोग ही उन्हें नुकसान पहुंचाने लगें तो विकास का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। आज अयोध्या का स्वरूप त्रेतायुग का स्मरण करा रहा है। आने वाली पीढ़ियां इस परिवर्तन में योगदान देने वालों को याद करेंगी। उन्होंने कहा कि शहर और गांव की पहचान स्वच्छता और व्यवस्था से बनती है। अयोध्यावासियों को ऐसा वातावरण बनाए रखना चाहिए कि बाहर जाने पर लोग गर्व से उनके शहर का नाम सुनें।पांच पार्षदों और सरयू के गोताखोरों का सम्मानकार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सफाईकर्मियों और उनके बच्चों को सम्मानित किया। इनमें अवधेश निषाद, सूरज निषाद, चंदा निषाद, कौशल्या निषाद, रेनू निषाद, काजल निषाद, आराध्या, माधवी गौतम, अंश, ज्योति, सुनीता, बब्बन, संदीप और अरुण शामिल रहे। पाटेश्वरी नगर की कुंती पांडेय, चित्रगुप्त नगर की मनीषा यादव, लाला लाजपत नगर के रामतीर्थ, कल्याण सिंह वार्ड के सूर्य कुमार तिवारी और झूलेलाल नगर के अभिनव पांडेय को भी सम्मानित किया गया। सरयू की स्वच्छता में योगदान देने वाले सतीश माझी, ब्रजेश माझी, जग्गू माझी, बाबू निषाद और अभिषेक निषाद को भी सम्मान मिला।