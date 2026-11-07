अयोध्या में दीपोत्सव पर झांकियों के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु

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अयोध्या में दीपोत्सव पर झांकियों के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु
रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव पर निकली श्रीराम राज्याभिषेक की झांकी में त्रेतायुग को जीवंत कर दिया। सरकार की उपलब्धियों का बखान करती 14 व रामचरितमानस के साथ कांड पर आधारित सात झांकियों ने श्रद्धालुओं का मनमोह लिया। झांकियों के दर्शन को अयोध्यावासी उमड़ पड़े। शोभायात्रा पर जगह-जगह पुष्प वर्षा की गई तो लोगों में हर एक क्षण को अपने मोबाइल में कैद करने की आतुरता दिखी। शोभायात्रा करीब तीन किलोमीटर की दूरी तय करके राम कथा पार्क पहुंची। वहां शोभायात्रा का समापन हुआ। शोभायात्रा में 14 राज्यों के करीब 500 से अधिक कलाकारों ने अपनी अपनी संस्कृतियों का प्रदर्शन किया।
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