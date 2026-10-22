अयोध्या: शिक्षक चुनाव की तैयारी पूरी, 15 केंद्रों पर कल 3084 मतदाता करेंगे मतदान

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गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन-2026 को लेकर जिले में चुनावी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गुरुवार को कलेक्ट्रेट से पोलिंग पार्टियों को निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। जिले के 15 मतदान केंद्रों पर कुल 3084 (जिसमे पुरुष 2141 और महिला 943) मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक कराया जाएगा।

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