Video: गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन: अयोध्या से 15 केंद्रों के लिए रवाना हुई पोलिंग पार्टियां

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अयोध्या।गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से पोलिंग पार्टियां रवाना होने के लिए तैयार हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी/डीएम शशांक त्रिपाठी के निर्देश पर पार्टियों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा। निर्वाचन को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने पुख्ता तैयारियां की हैं। पुलिस फोर्स के साथ पोलिंग पार्टियों को ईवीएम, मतपत्र और अन्य निर्वाचन सामग्री वितरित कर दी गई है। प्रत्येक पार्टी को निर्धारित मतदान केंद्र के लिए मार्ग और समय की जानकारी दे दी गई है।

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