Video: दीपोत्सव 2026 से पहले मां सरयू की महा स्वच्छता अभियान की होगी शुरुआत

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दीपोत्सव 2026 के उपलक्ष्य में नगर निगम की ओर से आयोजित माँ सरयू महा स्वच्छता अभियान को लेकर सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी और नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने बताया कि 24 से 30 अक्तूबर तक अयोध्या के विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता अभियान एवं क्लीनअप ड्राइव चलाया जाएगा और 31 अक्तूबर को माँ सरयू घाट पर सुबह 7 बजे मेगा क्लीनअप ड्राइव अभियान चलाया जाएगा। जिसमे घाट, मंदिर, सड़क और सार्वजनिक स्थलों को साफ़ किया जाएगा। प्रेस वार्ता में अपर नगर आयुक्त डॉ भरत भार्गव, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ आर एम शुक्ला, मुकेश पांडेय आलोक सिंह राणा व अन्य मौजूद रहे।

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