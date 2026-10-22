अयोध्या: 23 से 28 अक्तूबर तक अयोध्या-फैजाबाद पुस्तक मेला का आयोजन

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अयोध्या: पुस्तक मेला को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में मेला प्रभारी रेखा खत्री, नमिता मेहरोत्रा, राज कुमार और उग्रसेन मिश्रा ने बताया कि नारायण दास खत्री मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा आगामी 'अयोध्या-फैजाबाद पुस्तक मेला' 23 अक्तूबर से 28 अक्तूबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा। यह मेला कोठी बलदेव निवास परिसर कोहिनूर पैलेस में लगेगा। यह आयोजन अपने 21वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। फैजाबाद जनपद का नाम अयोध्या होने के बाद ट्रस्ट ने मेले के नाम में अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत को जोड़ने का निर्णय लिया है। यह पुस्तक मेला वर्ष 2005 में फैजाबाद पुस्तक मेला के रूप में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य फैजाबाद को शैक्षिक और सांस्कृतिक रूप से जागरूक बनाना था। विगत दो दशकों में यह मेला समाज और आमजन के बीच लोकप्रियता हासिल कर चुका है। नया नाम दोनों नगरों की सौहार्दपूर्ण गंगा जमुनी संस्कृति को दर्शाएगा। यह साझा सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक समरसता के मूल्यों को सुदृढ़ करेगा। नारायण दास खत्री मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा 2003 से एक निशुल्क अध्ययन केंद्र भी संचालित है। यह केंद्र 28 जुलाई 2024 से कोठी बलदेव निवास परिसर में चल रहा है। ट्रस्ट 2005 से प्रति वर्ष पुस्तक मेला आयोजित करता आ रहा है। पुस्तक-प्रेमियों और प्रकाशकों की प्रतिक्रिया उत्साहजनक रही है। 2022 में खत्री के जन्म शताब्दी वर्ष पर डाक विभाग ने एक विशेष डाक टिकट जारी किया था। पुस्तक मेले का इतिहास और नया स्वरूप नारायण दास खत्री मेमोरियल ट्रस्ट ने वर्ष 2005 में फैजाबाद पुस्तक मेला शुरू किया था। यह मेला प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी नारायण दास खत्री की पुण्य स्मृति में आयोजित होता है। इसका मुख्य लक्ष्य फैजाबाद जनपद को शैक्षिक और सांस्कृतिक रूप से शिक्षित करना था। पिछले दो दशकों में मेले ने अपनी

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