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अयोध्या में झमाझम बारिश, अमावा, राम मंदिर और हनुमान गढ़ी क्षेत्र में जलभराव से श्रद्धालु और स्थानीय लोग परेशान

Bhupendra Singh

Updated Tue, 01 Sep 2026 03:00 PM IST Updated Tue, 01 Sep 2026 03:00 PM IST







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अयोध्या में झमाझम बारिश, अमावा, राम मंदिर और हनुमान गढ़ी क्षेत्र में जलभराव से श्रद्धालु और स्थानीय लोग परेशान

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