{"_id":"6aca3182ed0ecd8961035a57","slug":"video-ayathhaya-ma-65-fata-uuca-tharaga-padal-tayara-marata-ka-palka-jhapakaga-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"अयोध्या में 65 फीट ऊंचा दुर्गा पंडाल तैयार, मूर्ति की पलकें झपकेंगी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अयोध्या में पलिया शाहबदी के युवाओं ने दुर्गा पूजा के लिए कोलकाता के बेलूर मठ की तर्ज पर एक भव्य पंडाल तैयार किया है। पंचायत भवन में बन रहा यह पंडाल 65 फीट ऊंचा है। इस पंडाल की खासियत यह है कि इसे स्थानीय युवाओं ने अपनी कारीगरी से बनाया है। युवाओं की एक टीम पिछले एक महीने से इस कार्य में लगी हुई है। टीम के अध्यक्ष सुनील जायसवाल, शुभम निषाद, शुभम, रमाशंकर निषाद, अभिषेक मिश्रा, कर्मवीर रवि, अमन और मिल्कु सहित अन्य युवा इसमें शामिल हैं। पंडाल में होने वाले सभी कार्य इन युवाओं ने खुद ही किए हैं। उन्होंने किसी बाहरी कारीगर की मदद नहीं ली है। यह पंडाल पिछले 27 वर्षों से तैयार किया जा रहा है। करीब 25 से 50 युवा मिलकर हर साल इस पंडाल को बनाते हैं। माता की मूर्ति विशेष आकर्षण का केंद्र है। माता रानी की आंखें पलकें झपकाती हुई नजर आएंगी। यह विशेषता इसे अन्य सभी मूर्तियों और पंडालों से अलग बनाती है। युवाओं का यह प्रयास स्थानीय स्तर पर काफी सराहा जा रहा है। पलिया शाहबदी के युवा अपनी कला और मेहनत से इस पंडाल को आकार दे रहे हैं। उन्होंने बाहरी कारीगरों पर निर्भरता से बचते हुए सभी सजावट और निर्माण कार्य स्वयं किए हैं। यह उनकी रचनात्मकता और सामुदायिक भावना को दर्शाता है। युवाओं का लक्ष्य रहता है कि वे पंडाल बनाने में किसी बाहरी कारीगर की मदद न लें। यह परंपरा पिछले 27 वर्षों से चली आ रही है। पंडाल बनाने वाले सभी युवा मध्यम वर्ग परिवारों से आते हैं। वे दिन में अपने नियमित काम करते हैं। इसके बाद सुबह और शाम के समय पंडाल निर्माण में अपना योगदान देते हैं।

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