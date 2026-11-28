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जिले के 19 पुलिस थानों में शनिवार को थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। मिल्कीपुर प्रतिनिधि के अनुसार, मिल्कीपुर सर्किल के तीनों थानों इनायतनगर, खंडासा और कुमारगंज में कुल 29 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से पांच का मौके पर निस्तारण किया गया।इनायतनगर थाने में एसडीएम पवन कुमार शर्मा ने प्रभारी निरीक्षक राजेश सिंह के साथ फरियादियों की शिकायतें सुनीं। यहां कुल 19 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें पांच का मौके पर निस्तारण किया गया। रनापुर निवासी शिवराज ने पट्टे की भूमि पर कब्जा न मिलने की शिकायत की। इस पर एसडीएम ने राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर पैमाइश कराने और कब्जा दिलाने का निर्देश दिया।वहीं, पूरे फूलगिरी निवासी हरिनाथ ने ग्राम समाज की भूमि पर कब्जे की शिकायत की। इस पर क्षेत्रीय लेखपाल को जांच कर भूमि को कब्जामुक्त कराने का निर्देश दिया गया। कुमारगंज में तहसीलदार राजीव वर्मा ने पांच शिकायतें सुनीं, जबकि खंडासा में थानाध्यक्ष कमलेश कुमार सरोज की अध्यक्षता में पांच शिकायतें प्राप्त हुईं। दोनों थानों में एक भी शिकायत का मौके पर निस्तारण नहीं हो सका।तारुन प्रतिनिधि के अनुसार, थाना परिसर में प्रभारी थानाध्यक्ष विकास कुमार के समक्ष 15 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। इनमें दो राजस्व और दो पुलिस विभाग से संबंधित थे। कुल दो शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया।वहीं, सोहावल प्रतिनिधि के अनुसार, रौनाही थाने में सात शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से किसी भी शिकायत का मौके पर निस्तारण नहीं हो सका। इस दौरान राजस्व विभाग के अधिकारी और लेखपाल अनुपस्थित रहे। थाना प्रभारी भी मौजूद नहीं थे। हालांकि, उप निरीक्षक चंद्रहास मिश्रा और राजस्व निरीक्षक जय नारायण तिवारी सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।