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विस्तारित वार्डों में सीसी सड़क और आरसीसी नाली का निर्माण कराया जाएगा। नगर पालिका की ओर से इसके लिए छह करोड़ 33 लाख रुपये के प्रस्ताव भेजे गए थे। स्वीकृत कार्य स्वामी दयानंद, अवंतीबाई लोधी, कृष्णा नगर और बाबू गुलाब सिंह वार्डों में कराए जाएंगे। वहीं, संत रविदास और काशीपुर समेत आठ वार्डों के नागरिकों को भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। सभासद आशीष वैश्य, कुलदीप सोनकर और पंकज शर्मा ने विकास कार्यों की स्वीकृति पर विधायक रामचंद्र यादव का आभार जताया है।अधिशासी अधिकारी प्रेमनाथ ने बताया कि विकास कार्यों के लिए अलग-अलग मदों से धनराशि उपलब्ध कराई गई है। अनटाइड ग्रांट से दो करोड़ 76 लाख रुपये की लागत से करीब 10 कार्य कराए जा रहे हैं। वहीं, टाइड ग्रांट से लगभग दो करोड़ रुपये के जल प्रबंधन संबंधी कार्य प्रस्तावित हैं। इसके अलावा दो करोड़ रुपये से जेसीबी, मिनी टिपर और डस्टबिन की खरीद की जाएगी।उन्होंने बताया कि राज्य वित्त आयोग से करीब आठ करोड़ रुपये के 90 कार्यों के टेंडर कराए गए हैं। इनमें से 60 से 70 फीसदी कार्य पूरे हो चुके हैं। शेष कार्यों को भी निर्धारित समय में पूरा कराने की प्रक्रिया चल रही है।