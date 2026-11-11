{"_id":"6af43f13c7528d148307eea9","slug":"video-ayathhaya-kayasatha-samaja-na-nakal-bhagavana-cataragapata-vabhava-yatara-2026-11-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"अयोध्या: कायस्थ समाज ने निकाली भगवान चित्रगुप्त वैभव यात्रा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अयोध्या: कायस्थ समाज की ओर से बुधवार को गांधी पार्क से पहली बार चित्रगुप्त वैभव यात्रा निकाली गई। यात्रा में भगवान चित्रगुप्त की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र रही। समाज के लोगों ने उत्साहपूर्वक इसमें भाग लिया। यात्रा गांधी पार्क से शुरू होकर रकाबगंज चौक होते हुए जीआईसी के पास स्थित चित्रगुप्त हॉस्टल पहुंचेगी, जहां इसका समापन होगा। यात्रा के माध्यम से समाज के लोगों ने एकजुटता और सांस्कृतिक परंपराओं का संदेश दिया।

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