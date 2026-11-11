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अयोध्या: छठ पर्व से पहले गुप्तार घाट पर सफाई और समतलीकरण की जरूरत
अयोध्या: 13 नवंबर से छठ पर्व की शुरुआत हो रही है। इससे पहले गुप्तार घाट पर तैयारियां पूरी करने की जरूरत है। घाट में जगह-जगह गंदगी फैली हुई है। वहीं, मिट्टी उबड़-खाबड़ होने से घाट का हिस्सा समतल नहीं है। ऐसे में छठ पर्व पर पूजा-अर्चना के लिए पहुंचने वाले व्रतियों और श्रद्धालुओं को परेशानी हो सकती है। पर्व से पहले घाट की समुचित सफाई कराने के साथ ही मिट्टी का समतलीकरण कराना जरूरी है, ताकि व्रतियों को पूजा के दौरान किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।
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