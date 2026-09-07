VIDEO: अयोध्या में मूसलाधार बारिश, गर्मी और उमस से मिली राहत

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अयोध्या में सोमवार को सुबह और दोपहर में मूसलाधार बारिश हुई। इस बारिश से शहर का मौसम सुहाना हो गया है। बारिश के कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। उमस भरी गर्मी से भी उन्हें छुटकारा मिला है। देवकाली रोड पर कई राहगीर बारिश में भीगते हुए दिखे। वे अपने दैनिक कार्यों के लिए आगे बढ़ रहे थे। अचानक हुई इस वर्षा से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। स्थानीय निवासियों ने इस मौसम बदलाव का स्वागत किया है। यह बारिश कृषि के लिए भी फायदेमंद मानी जा रही है।

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