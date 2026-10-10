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औरैया: दिल्ली जा रहे भाकियू जिलाध्यक्ष और किसानों को पुलिस ने रोका

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 10 Oct 2026 04:36 PM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 04:36 PM IST







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दिल्ली में प्रस्तावित किसान प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के औरैया जिला अध्यक्ष विपिन राजपूत और अन्य पदाधिकारियों को पुलिस ने उनके घरों पर ही रोक लिया। इसके विरोध में शनिवार को ककोर मुख्यालय पर किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। ... और पढ़ें

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